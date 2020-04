Georgien vertraut auf österreichische App

100.000 Mal innerhalb weniger Stunden – so oft wurde die in Österreich entwickelte Corona-Tracking-App "Novid20" unter dem Namen "Stopp Covid" in Georgien heruntergeladen. "Die österreichische App ist einfach und effizient. Sie unterstützt uns, schnell auf Infektionen reagieren zu können", sagt die georgische Gesundheitsministerin Ekaterine Tikaradze.

Entwickelt wurde die App, wie berichtet, von der gemeinnützigen Initiative Novid20, bei der rund 80 Wissenschaftler, Programmierer und Datenschutzexperten mitarbeiten. "Wir sind auch mit anderen osteuropäischen Staaten in Kontakt, haben aber noch keine Zusage", sagt der 22-jährige Michael Mayr aus Ort im Innkreis, Sprecher von Novid20.

Auf ein Ausrollen der App in Österreich will der Verein vorerst verzichten, weil eine zweite App neben der Rotkreuz-App "Stopp Corona" (400.000 Downloads in drei Wochen) kontraproduktiv bei der Bekämpfung des Virus wäre. "Aber wir unterstützen das Rote Kreuz bei den Bluetooth-Beacons. Das sind Schlüsselanhänger, mit denen auch jene Personen zur Warnkette hinzugefügt werden können, die kein Smartphone besitzen", sagt Mayr.

Außerdem arbeitet Novid20 seit kurzem mit der deutschen Plattform "Pan European Privacy-Protecting Proximity Tracing" (kurz Pepp-PT) zusammen. Dabei tüfteln 130 Wissenschaftler und IT-Experten an einem europäischen Softwaregerüst, an das alle nationalen Corona-Apps in Europa andocken können, um grenzüberschreitende Warnungen zu ermöglichen.

"Die Zusammenarbeit mit Pepp-PT ist ein großer Schritt für uns und für Europa. Mit einem gemeinsamen Standard werden alle nationalen Apps untereinander kommunizieren können", sagt Mayr. Mittels Bluetooth-Technik werden Smartphones von Personen ermittelt, mit denen ein Infizierter Kontakt hatte. Offen ist, ob die Daten zentral oder dezentral gespeichert werden.

Pepp-PT-Mitgründer Chris Boos, der dem Digitalrat der deutschen Bundesregierung angehört, sagte, es werde an beiden Lösungen gearbeitet. Letztlich solle jedes Land selbst entscheiden können.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at