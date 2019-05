Genussspechte treffen sich in der Welser Innenstadt

Eine Bühne für Marktbeschicker und Gastwirte aus der Region bietet die Messe- und Einkaufsstadt mit einem neuen Veranstaltungsformat: Am 20. und 21. September steht die gesamte Innenstadt im Zeichen des Genussfestivals "Voi guad".

Wirte können an vier "Genuss-Platzln" zwei ihrer Hausspezialitäten zubereiten. Der Tourismusverband stellt die gesamte Infrastruktur zur Verfügung. Dazwischen werden Dutzende Marktbeschicker ihre Stände aufbauen und damit die Verbindung direkt zu den Erzeugern herstellen.

Die Besucher flanieren durch die Innenstadt, erhalten gegen Kaution einen Genuss-Teller und Besteck und können sich dann dem kulinarischen Angebot hingeben und bei den Direktvermarktern einkaufen.

"Es wird keine Lederhosenparty und kein Event auf Hauben-Niveau", sagte gestern Tourismusdirektor Peter Jungreithmair bei der Präsentation der neuen Idee. Für Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) ist die "Lange Tafel" aus Graz Vorbild. Dort treffen sich hunderte Genussspechte an einem Abend auf dem Hauptplatz, um sich unter freiem Himmel an fein gedeckten Tischen bewirten zu lassen. Wirtschaftsreferent Peter Lehner (ÖVP) hofft mit "Voi guad", auch neue Beschicker für die Wochenmärkte der Stadt lukrieren zu können.

Jedenfalls soll das kulinarische Wochenende mithelfen, das Netzwerk zwischen Konsumenten, Erzeugern und Gastwirten noch enger zu knüpfen.

