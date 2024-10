Genussland: Neue Kampagne will Junge und Städter ansprechen

"Welcome to Genussland" heißt es jetzt - und mit der Brücke über das Englische und neuem Design soll auch das jüngere und städtische Publikum im Genussland Oberösterreich willkommen geheißen werden. Denn die heurige Market-Ernährungsstudie zeigte zwar zum einen, dass 8 von 10 Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern die Marke "Genussland" kennen und ihr vertrauen - sie zeigte aber auch, wo noch Luft nach oben ist. Im städtischen Bereich und bei den Jungen nämlich.

Neben dem Ansprechen neuer Zielgruppen solle auch der Mehrwert von Genussland Oberösterreich vor den Vorhang geholt werden, so Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). "Klimaschutz, Tierwohl und Regionalität sind Anforderungen, die die Menschen an ihre Lebensmittel stellen - und gleichzeitig Bereiche, in denen das Genussland punkten kann. Dieser Mehrwert für Mensch, Tier und Umwelt gehört noch mehr herausgearbeitet, um die Zukunft der Genussland-Marke und ihrer Partnerbetriebe zu sichern", so die Genussland-Obfrau. Das gelte im Besonderen in der Kommunikation mit der Zielgruppe 18 bis 35 Jahre.

"Genussmanipuliert"

Dass Manipulation nicht den besten Ruf genießt, dessen ist man sich bewusst. "Genussmanipuliert" ist dennoch eins der Schlagworte der Kampagne geworden. Denn, so die Landesrätin, aus dem Lateinischen bedeute manipulieren so viel wie "mit den Händen behandeln oder fertigen." Und exakt das sei, was die Partnerbetriebe täten. Auf Plakaten, mit Inseraten und online wurde die Kampagne mit der Auftaktveranstaltung am 18. September im Musiktheater gestartet. Fünf Testimonials, von Konditormeister Leo Jindrak über die Schlagerwirtin bis zum Sauwald-Erdapfelbauern, sollen in der neuen Kampagne Gusto machen auf den regionalen Genuss.

Genussland in Zahlen

20 Jahre - so alt wurde das Genussland heuer. Dazu gab es im September eine große Geburtstagsparty für Genussland-Produzenten und -Partner im Linzer Musiktheater.

350 bäuerliche und gewerbliche Produzentinnen und Produzenten zählt das Genussland OÖ inzwischen.

150 Gastrobetriebe sind Genussland-Partner

550 Handelsbetriebe und Kaufleute bieten Genusslandprodukte in ihren Geschäften an.

50 Millionen Euro Nettowertschöpfung konnte durch die Zusammenarbeit mit den Handelsbetrieben für die Produzentinnen und Produzenten bereits erzielt werden.

