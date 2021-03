"Genervt": Autolenker auf A1 mit Pistole bedroht

Er habe seinem Ärger Luft machen wollen: Mit dieser Aussage versuchte am Donnerstag ein 26-jähriger slowakischer Pkw-Lenker zu rechtfertigen, wieso er kurz davor während der Fahrt auf der A1 Westautobahn einen anderen Verkehrsteilnehmer mit einer Gaspistole bedroht hatte.

Es war kurz nach 15 Uhr, als der Autofahrer in Fahrtrichtung Wien mit seiner provokanten Fahrweise auffiel: Wie andere Fahrzeuglenker später der Polizei berichteten, fuhr der in Oberösterreich wohnende Slowake immer wieder knapp auf andere Fahrzeuge auf, überholte von rechts oder drängte andere Autos zur Seite. Aufgrund dieser aggressiven Fahrweise sei es mehrmals zu gefährlichen Situationen gekommen, sagt Polizeisprecherin Barbara Riedl. Im Bereich Ansfelden zog der Lenker dann durch eine weitere gefährliche Aktion die Aufmerksamkeit auf sich: Als er auf gleicher Höhe mit dem links von ihm fahrenden Wagen eines 39-Jährigen war, ließ er kurzerhand das Fenster hinunter und streckte seinen Arm hinaus. In der Hand hielt er eine Gaspistole, mit der er auf den 39-Jährigen zielte. "Die Gaspistole sah einer Glock täuschend ähnlich", sagte Riedl.

Ein weiterer Autolenker, der diese Drohgebärde beobachtet hatte, verfolgte daraufhin den Slowaken über die Stadtautobahn. Gleichzeitig rief er die Polizei an und hielt die Beamten über die Route des Slowaken auf dem Laufenden.

Als der Verfolgte bei einer Tankstelle in Leonding vor einer roten Ampel anhielt, konnte er schließlich von zivilen Polizeibeamten festgenommen werden. Auch Cobra-Beamte, die in der Nähe gewesen waren, waren dazugekommen.

Auch Machete im Fahrzeug

Bei der Durchsuchung des Wagens stellten die Polizisten neben der Gasdruckpistole auch eine etwa 30 Zentimeter lange Machete sicher. Der Slowake war bei der Einvernahme geständig, betonte aber, dass er durch die Fahrweise der anderen Lenker genervt gewesen sei.

Der 26-Jährige wird angezeigt, dazu wird ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. (nieg)

