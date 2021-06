Was macht die Macht der Gene in Zukunft? Haben wir uns bis 2050 mit der Genschere die Generation Supermensch zurechtgeschnitten? Hinkt die Ethik der Forschung hinterher? Fragen an Markus Hengstschläger. Der Linzer Genetiker ist Universitätsprofesser an der Medizinischen Universität Wien und leitet die genetische Abteilung des Instituts für Kinderwunsch Wien.