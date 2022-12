Gendarm ermordet - Täter nach Haftentlassung verstorben

Die Schüsse fielen während der Fahndung vor einem Gasthaus in Hörsching.

Der Mordfall hatte im Februar 1992 für großes Aufsehen gesorgt. Der damals 38-jährige arbeitslose Sprengmeister hatte zuvor einen Sprengstoffanschlag auf den Gendarmerieposten Ansfelden verübt. Auf der Flucht eröffnete er in Rutzing, einem Ortsteil von Hörsching, aus kurzer Distanz das Feuer auf die Beamten. Dabei wurde ein 23-jähriger Gendarm getötet, zwei weitere lebensgefährlich verletzt. Wegen des Sprengstoffanschlages und den Schüssen auf die Gendarmen wurde der 38-Jährige am 10. Dezember 1992 in Linz wegen Mordes und zweifachen Mordversuches sowie Gefährdung durch Sprengmittel zu lebenslanger Haft verurteilt.

Konflikt mit Frau und Polizei

Hintergrund der Tat dürfte ein Konflikt mit der Ex-Frau des Täters gewesen sein. Schon zuvor hatte es mit dem Mann immer wieder Probleme gegeben: Seine Ex-Frau, die ihn nicht in ihre Wohnung ließ, hatte immer wieder die Polizei gerufen. Zuletzt hatte er sich wegen seiner Nachbarn erfolglos bei der Polizei beschwert. Wenn er betrunken sei, neige er zu Gewaltbereitschaft, hieß es damals.

