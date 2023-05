Genächtigt, ohne zu zahlen: Betrüger festgenommen

Zwischen 23. März und 8. Mai dieses Jahres mietete sich ein Mann mit einer Ausnahme von drei Tagen durchgehend in acht verschiedenen Hotels und Beherbergungsbetrieben in Schärding und Umgebung ein, ohne am Ende des Aufenthalts zu bezahlen.

Der 38-Jährige, der laut Polizeiangaben keinen festen Wohnsitz hat, ging dabei immer gleich vor: Zuerst täuschte er seine Zahlungsfähigkeit beim Check-in vor, einen Tag vor der geplanten Abreise verließ er den jeweiligen Betrieb. Durch die nicht bezahlten Nächtigungen entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Mann plünderte zudem das Zimmerinventar und ließ diverse Gegenstände wie Flachbildschirmfernseher, Kaffeemaschinen und Besteck mitgehen.

Vergangenen Montag konnten die Behörden den Verdächtigen bei einer Unterkunft festnehmen. Er wurde am Dienstag in die Justizanstalt Ried überstellt.

