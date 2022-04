Gemeinschaft unter Strom

Es tut sich was in Sachen Energiewende, weg vom Öl und Gas hin zu Sonne, Wind und Holz. "So wie bisher geht es nicht. Wir müssen die Bürger bei der Energiewende mitnehmen", sagt Eva Dvorak, die für den Klima- und Energiefonds des Bundes die Koordinationsstelle für Energie-Gemeinschaften leitet.