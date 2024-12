Gemeinsam statt einsam: 22-Jährige macht Linzern Lust, Neues auszuprobieren

Mit einem Sozial-Run hat im Februar alles begonnen.g jogging in the forest

„Ich liebe es, Neues auszuprobieren, und suche mir dazu gern Gleichgesinnte – dann macht es gleich noch mehr Spaß“, sagt Jennifer Burs. Aus diesem Grund hat die 22-jährige Linzerin während eines Urlaubs in Los Angeles bei einem „Social Run“ mitgemacht. „Das ist ein Laufevent, an dem man sich spontan beteiligen kann“, erklärt die junge Frau. Die Stimmung und das Gemeinschaftsgefühl seien dabei so toll gewesen, dass Burs beschlossen habe, auch in Linz einen Laufclub zu gründen.



Unter dem Titel „How was your day Club“, kurz HWYDC, lud Burs im Februar dieses Jahres das erste Mal auf Instagram zum gemeinsamen Joggen in Linz ein. Mehr als 30 junge Männer und Frauen liefen spontan mit. „Beim dritten Termin waren bereits unglaubliche 222 Menschen dabei“, erzählt die sportbegeisterte Linzerin.



Bald darauf begann sie, auch andere Freizeitaktivitäten wie Pilates, Töpfern, Häkeln und Tanzen zu organisieren, die ebenfalls mit Begeisterung angenommen wurden. Mittlerweile hat Burs, die als Content-Creator und PR-Expertin selbstständig ist, schon knapp 15.000 Follower auf Instagram, und ihre Workshops, die stets von Experten geleitet werden, finden von Mal zu Mal mehr Teilnehmer. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass sich die Idee zu so einem großen Projekt auswachsen würde, aber ich finde es toll“, sagt Burs. Auch Workshops, bei denen sie sich keinen so großen Andrang erwartet habe, seien extrem gut gebucht. „Die Häkelkurse und Perlen-Workshops waren zum Beispiel ein Renner und immer voll belegt.“

Seit der Gründung ihres „Social Clubs“ hat sich das Leben der Linzerin stark verändert. „Zum einen ist mein Terminkalender jetzt extrem voll, weil ich versuche, bei jedem Event dabei zu sein. Zum anderen werde ich auf der Straße öfter angesprochen, ob ich die Leiterin des HWYDC bin.“



Besonders freue es sie, dass sich durch ihre Workshops viele Menschen kennenlernen und vernetzen würden. „Toll finde ich es auch, dass bei den Aktivitäten immer ein Gemeinschaftsgefühl entsteht.“ Es sei schön zu beobachten, dass Teilnehmer, die allein gekommen seien, schnell Anschluss fänden. „Ein Asylwerber ist mir beispielsweise beim ersten Lauf aufgefallen, weil er vor dem Start ganz allein abseitsstand. Mittlerweile kennt er viele andere Läufer und klatscht mit ihnen ab, wenn er kommt“, erzählt die Linzerin. Das schönste Kompliment, das sie bisher auf Instagram für ihren Club bekommen habe, sei gewesen: „Linz blüht durch den HWYDC voll auf!“



Für das nächste Jahr schmiedet die quirlige Linzerin schon eifrig Pläne für neue Aktivitäten im Club. „Ich möchte zum Beispiel kleine Ausflüge und Reisen organisieren, wie etwa ein Wochenende auf einer Berghütte mit einem Koch-Workshop und Wanderungen.“

Näheres über den „How was your day Club“ und geplante Workshops unter www.howwasyourdayclub.com und auf Instagram

Jennifer Burs Bild: privat

