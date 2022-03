Gemeinderat muss Parkgebühren am Fuß des Traunsteins neu beschließen

Das Tauziehen um die beste Lösung für die verkehrsgeplagte Traunsteinstraße in Gmunden ist um ein Kapitel reicher. Wie berichtet, war der Vorstoß der Gemeinde, den Umkehrparkplatz am Ostufer des Traunsees zu vergebühren - mit 25 Euro pro Tag teurer als ein Stellplatz am Linzer Flughafen - auf Widerstand gestoßen. Weil dort vor allem jene parken, die in einer der beiden Hütten auf dem Traunstein einkehren oder zur näher gelegenen Mairalm wandern, befürchteten Hüttenwirte starke Einbußen. Auch die alpinen Vereine gingen auf die Barrikaden und setzten sich vehement für einen Ausbau der öffentlichen Busverbindung ein.

Die Gemeinde entschloss sich daraufhin, die Gebühren zu reduzieren. Neue Kosten: 15 Euro pro Tag und Auto. Diskussion zu Ende? Noch nicht. Denn am Fuß des Traunsteins werden per offiziellem Aushang nun doch 25 Euro für einen Stellplatz verlangt. Drei Stunden Parkzeit kosten demnach zehn Euro.

Neue Regelung: Ein Euro pro Stunde

Tatsächlich wird diese - mittlerweile überholte Regelung- ab Freitag schlagend. Denn der Gmundner Gemeinderat hatte diese Gebühren am 13. Dezember des Vorjahres in einer Sitzung einstimmig beschlossen. Für eine neue Maßnahme braucht es auch einen neuen Gemeinderatsbeschluss. Alles andere wäre rechtlich nicht konform.

Per Umlaufbeschluss soll nun garantiert werden, dass die neuen Gebühren zum Start der Hüttensaison am 1. Mai offiziell gelten. Mit dem Beschluss- sofern er gefällt wird- soll dann eine erweiterte Gebührenstruktur gelten: Von fünf Uhr früh bis 20 Uhr abends zahlen Wanderer und Ausflügler für einen Parkplatz am Ende der Traunsteinstraße einen Euro pro Stunde.

Die Stehzeiten können dann mit der App "Handyparken.at" nachjustiert werden.

Neue Fahrtzeiten für Shuttle-Busse

Der Rest der Traunsteinstraße bleibt an Wochenenden und Feiertagen eine gebührenfreie Kurzparkzone (180 Minuten). Auch gebührenpflichtige Shuttle-Busse, die Wanderer vom Seebahnhof in Gmunden an den Fuß des Traunsteins bringen, werden ab 1. April wieder über die Traunsteinstraße rollen.

Der Wanderbus fährt an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in April und Oktober (auch bei Schlechtwetter) ab 5.30 Uhr Richtung Umkehrplatz. Von Mai bis September startet er eine Stunde früher. Die letzte Rückfahrt Richtung Seebahnhof erfolgt um 18 Uhr. Eine einfache Fahrt kostet fünf Euro.