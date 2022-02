Gemeinden in Personalnot

Am gestrigen Valentinstag hat der Waldinger Bürgermeister Hans Plakolm (VP) den Hort seiner Gemeinde besucht, wo die Volksschulkinder am Nachmittag betreut werden. Den Mitarbeiterinnen hat er Blumen mitgebracht. "Ich habe mich für die schwierige Arbeit in der Pandemie bedankt und gebeten, dass sie weiter so engagiert arbeiten", sagt Plakolm.