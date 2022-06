Gemeindebund-Umfrage: Großes Vertrauen in Bürgermeister

Kommende Woche findet der 68. österreichische Gemeindetag in Wels statt. Als Einstimmung ließ der Gemeindebund eine Studie zu den Themen Vertrauen in die Politik und Stimmung in den Gemeinden in Auftrag gegeben.

1700 Personen wurden bundesweit befragt. 56 Prozent der Bevölkerung vertrauen ihrem Bürgermeister. Damit sei das Vertrauen in die Ortschefs zwar leicht gesunken, aber immer noch sehr hoch, sagte Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes gestern. Besonders groß ist die Zufriedenheit in Oberösterreich, und das "obwohl nach den Landtagswahlen im Herbst 30 Prozent der Bürgermeister und ein Viertel der Gemeinderäte ausgetauscht wurde", sagt Oberösterreichs Gemeindebund-Präsident Hans Hingsamer. "Aber das zeigt, auch wenn viele im Parteidenken stecken, wenn es zur Sache geht, ziehen alle an einem Strang."

Auf die Frage, ob sie am ehesten der Gemeinde-, Landes-, Bundes- oder EU-Politik vertrauen, sprachen sich 42 Prozent für ihre Gemeinde aus. 82 Prozent der befragten Personen vertrauen Parteien "weniger" oder "überhaupt nicht". Auf gegenseitige Hilfsbereitschaft in ihrer Heimatgemeinde vertrauen hingegen 67 Prozent.

Bei dem Gemeindetag in Wels werden 2000 Gemeindevertreter erwartet. Neben Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) werden auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und weitere Regierungsmitglieder teilnehmen. Neben der Kinderbetreuung steht auch die Hilfe für die Ukraine auf dem Programm.