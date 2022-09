Gemeindebund fordert eigene Strompreisbremse

Seine letzten Tage als Gemeindebund-Präsident hat sich Hans Hingsamer (VP) wohl anders vorgestellt. Am Dienstag übergibt der 66-Jährige seine Funktion beim Gemeindetag in Vöcklabruck an den Schlatter Bürgermeister Christian Mader. Top-Gesprächsthema wird aber nicht der Generationswechsel sein, sondern die Energiekrise, die Oberösterreichs Gemeinden gerade massiv trifft.