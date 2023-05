Gemeinde wechselte Holzbalken nicht aus - Schüler verletzte sich bei Sturz von Schaukel

Der 14-jährige Schüler aus Michaelnbach spielte am Donnerstag in der Mittagspause mit der Seilrutsche des Spielplatzes der Neuen Mittelschule Waizenkirchen. Er setzte sich auf die Tellerschaukel, seine Schulfreunde schoben ihn an. Nachdem der Schüler bereits gegen den Stopper am Ende des Seilzuges fuhr und wieder zurückschwang, brach plötzlich der Holzbalken in der Mitte auseinander. Dadurch prallte der Schüler mitsamt der Tellerschaukel auf den Boden und verletzte sich. Der Bursch erlitt schmerzhafte Prellungen.

Bei den Ersterhebungen durch die Polizei wurde bekannt, dass bei der jüngsten Überprüfung im vergangenen Oktober bereits festgestellt wurde, dass bei der Seilrutsche am Holzbalken aufgrund eines Pilzbefalles ein grober Mangel vorliegt. Dieser hätte bis zum Frühjahr 2023 von der Gemeinde behoben werden müssen. Das Fatale daran: Die Gemeinde hat extra einen externen Gutachter beauftragt, die Sicherheit zu überprüfen, dürfte die Reparatur aber nicht rechtzeitig veranlasst haben.

