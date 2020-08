Gelockerte Maskenpflicht: Wo muss man jetzt noch Mund-Nasen-Schutz tragen?

Zu diesem Schritt entschloss sich das Land nach Rücksprache mit seinen Experten, um eine bundesweit einheitliche Ausgangslage für das kommende Woche startende Corona-Ampelsystem zu schaffen.

Doch was heißt das genau für die Oberösterreicher? Wo bleibt der Mund-Nasen-Schutz obligat, wo kann man verzichten? Mit der neuen Regelung fällt die allgemeine Mund-Nasenschutzpflicht in allen öffentlichen Gebäuden, Lokalen und Geschäften zugunsten der Verpflichtung zum Maskentragen nur mehr an bestimmten Orten. So muss beispielsweise im Modehandel keine Maske mehr getragen werden, im Supermarkt allerdings schon. Hier gilt die Maskenpflicht auch ab Freitag weiterhin:

Lebensmitteleinzelhandel

Öffentliche Verkehrsmittel

Banken

Postfilialen

Tankstellen

Apotheken

Krankenhäuser

Pflegeheime

Auch bei Dienstleistungen und bei Demonstrationen, wenn der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, sowie in den Amtsgebäuden der oö. Landesverwaltung in Zonen mit hoher Kundenfrequenz muss Maske getragen werden.

Weitere Maßnahmen am Mittwoch?

Eine österreichweite Ausdehnung der Maskenpflicht war laut Regierungskreisen zumindest vorerst noch kein Thema. Nach dem Ministerrat kommenden Mittwoch könnten allerdings ja nach Entwicklung der Zahlen weitere Maßnahmen verkündet werden.

