Geldboten-Überfall: Täter konnte die Beute kaum tragen

LINZ. 14 Tage danach: Vier Zeugen meldeten sich, ein Kind wird noch gesucht.

Die Baustelle, an der die beiden gefesselten Opfer in dem Transporter zurückgelassen wurden Bild: kerschi

Ein Täter, der nur mit Müh’ und Not eine Tasche voll mit gestohlenem Geld tragen konnte. Vier Zeugen, die sich bei der Polizei gemeldet haben. Und ein Kind, das die Räuber vielleicht gesehen haben könnte und deshalb dringend gesucht wird. Auch zwei Wochen nach dem brutalen Überfall auf zwei Geldboten der Post hält der Fall die Polizei nach wie vor in Atem.

Wie berichtet, wurden die zwei Boten am frühen Morgen vor einem Linzer Nachtclub von den bewaffneten Tätern abgepasst und zur Baustelle der A26 an der B129 an der Oberen Donaulände dirigiert. Nachdem sich die Männer von einem ihrer Opfer die im Kofferraum gelagerten Geldboxen öffnen ließen, nahmen sie ein Drittel des transportierten Gesamtbetrages – rund eine Million Euro – an sich und flüchteten zu Fuß. Ihre Opfer ließen sie hingegen gefesselt und geknebelt im Laderaum des Posttransporters zurück.

Bisher haben sich insgesamt vier Zeugen bei der Polizei gemeldet, die die Flüchtenden im Morgenverkehr beobachtet haben: Die mit dunklen Hosen und Kapuzenpullis bekleideten Männer wurden von den Pendlern an einer rund 600 Meter von der Baustelle entfernten Bushaltestelle nahe des "Gasthof Rothmayr" im Bereich Margarethen gesichtet.

Schwere Tasche

"Es handelte sich dabei mit Sicherheit um die beiden Täter", sagte gestern ein Ermittler. Ein Indiz dafür sei die große, dunkle Sporttasche gewesen, in der sich vermutlich die Beute befand und die einer der Männer geschultert hatte. Dieser dürfte mit der Last sichtlich zu kämpfen gehabt haben: Laut Zeugen sei er ziemlich außer Atem gewesen und daher nur schwer dem Komplizen nachgekommen. Derart, dass ihn ein Zeuge dabei beobachtet haben will, wie er sich zur kurzen Rast auf den Gehsteig gesetzt hatte.

Warum sich die beiden an der Bushaltestelle aufgehalten haben, war vorerst unklar. "Wir wissen nicht, ob die Täter dort ein Fluchtfahrzeug geparkt oder auf jemanden gewartet haben." Neben den Männern soll laut einem Zeugen zu besagtem Zeitpunkt (zwischen 6.45 Uhr und 7 Uhr) auch ein Kind an der Haltestelle gewartet haben. Die Polizei appelliert nun an die Eltern des rund zwölfjährigen Buben bzw. Mädchens, sich bei der Polizei zu melden.

Trug Täter Latexmaske?

Neue Details gibt es auch zur Täterbeschreibung: Laut Opfer soll einer der Täter eine hautfarbene Latex-Gesichtsmaske getragen haben. Diese Beschreibung decke sich auch mit der Aussage einer Zeugin. Einer der Gesuchten soll von kräftig-sportlicher Statur und zwischen 1,80 bis 1,85 Meter groß sein, sein Kollege wurde als "eher kleiner" beschrieben. (nieg)

