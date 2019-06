Geländekante rettete Wanderer nach Sturz vom Traunstein das Leben

Das Prachtwetter zu Pfingsten verlockte auch den 48-jährigen Urlauber aus Rostock zu einer Wanderung in den Bergen. Der Ortsfremde war am Sonntag offenbar mit viel Gottvertrauen losgegangen, weil er über den Ostgrat auf den Traunstein aufstieg, wo es nur einen ausgetretenen Pfad und keinen markierten Weg gibt. Auf 1500 Metern, Höhe Wandbuch am Ostgrat, war ihm die Tour nicht mehr geheuer und er entschied sich umzukehren. Anstelle den Weg, auf dem er gekommen war, zurückzugehen, entschied sich der Mann zu einem Abstieg über wegloses Gelände an der Ostseite des Traunsteins. Da marschierte an seiner Seite schon sein Schutzengel mit: Der Rostocker rutschte aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte 30 Meter über den mit Felsen durchsetzten Steilhang ab. Mit einem gebrochenen linken Bein und Abschürfungen und Prellungen am ganzen Körper blieb der Wanderer auf einem Geländevorsprung liegen. Nur wenige Meter dahinter fällt eine Wand senkrecht ab. "Der Wanderer wäre mausetot gewesen, wenn er darüber gestürzt wäre. Er hatte Riesenglück", sagt der Leiter der Bergrettung Gmunden, Bernhard Ebner.

Der Deutsche setzte mit seinem Handy einen Notruf ab, worauf sich die Bergrettung und die Alpinpolizei auf die Suche nach ihm machten. Die Besatzung des Notarzthubschraubers "Martin 3" erspähte den Verletzten aus der Luft und barg ihn mit der Seilwinde. Der Rostocker wurde ins Landeskrankenhaus Gmunden geflogen.

Bergsteiger hingen in Wand fest

Ein gutes Ende hatte die Bergnot, in die ein Wiener Bergsteigerpaar auf einer Klettertour in Rindbach im Gemeindegebiet von Ebensee geraten war. Der Name der Route "Der Weg zum Glück" mit dem Schwierigkeitsgrad "5+", den die 26-jährige Frau und der 27-jährige Mann gewählt hatten, passte ganz und gar nicht zur Misere, in die die beiden gerieten. Beim Abstieg verhängte sich ein Seil an einem Haken und ließ sich nicht mehr lösen. Die beiden Wiener verzichteten klugerweise auf Freiklettern, wählten am Handy den Notruf und ließen sich helfen. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers holte das Paar aus der Wand und flog es sicher ins Tal.

Einen Paragleitflug plante Sonntagvormittag ein 28-jähriger Niederösterreicher mit einem Freund auf dem Feuerkogel in Ebensee. Der 28-jährige Badener hob als Erster vom Gipfelbereich ab, wurde aber nach wenigen Sekunden von Seitenwind erfasst, worauf der Schirm einklappte. Der Freizeitsportler stürzte vor den Augen seines Begleiters aus zehn Metern Höhe auf ein Schneefeld. Der Schwerverletzte wurde ins Klinikum Wels geflogen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at