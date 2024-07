Geköpfte Maria bleibt stehen

Hoch gingen die Wogen bei der Diskussion um die Statue der gebärenden Maria, die im Kunstraum des Linzer Mariendoms ausgestellt wurde. Und noch höher seit ihrer Enthauptung am vergangenen Montagvormittag. Diese Nachricht schaffte es unter anderem bis in die Washington Post.

Erfolgsmeldung in Netzwerk

Wie berichtet, hatte die dem Staatsschutz nicht unbekannte Gruppierung „Katholischer Widerstand“ in sozialen Medien eine „Stellungnahme des Helden von Linz“ veröffentlicht und seine Aktion gefeiert. Am Donnerstag wurde in einer Videobotschaft eine Erfolgsmeldung nachgereicht: Die Statue werde nach ihrer Zerstörung nicht weiter ausgestellt, heißt es darin.

Seitens des Mariendoms gibt es dazu allerdings eine anderslautende Erklärung. Die Gebärende bleibt, wo sie ist. Und zwar wie ursprünglich geplant bis 16. Juli. Wenn auch jetzt hinter verschlossener Glastür.

Diskurs sei wichtig, aber nicht auf dieser Ebene, sagt Maria Reitter-Kollmann, Obfrau des Diözesankunstvereins im Gespräch mit den OÖN zum aktuellen Stand. Für sie sei mit der Zerstörung eine Grenze überschritten.

Erinnerung an frühere Zeiten

„Ich bin für jede Form von Diskurs offen – aber Gewalt ist nicht das richtige Mittel“, so die Kunstwissenschaftlerin. Es erinnere sie an die Zerstörung von Kunstwerken in lange vergangen geglaubten Zeiten. Das sei für sie keine Diskussionsbasis, sie lehne jede Form der Radikalität ab. Nicht zuletzt sei die Statue, die die Geburt von Jesus darstellt, ja auch nicht im Mariendom ausgestellt, sondern in einem eigens definierten Kunstraum, so Reitter-Kollmann. Sie halte es für die weitere Diskussion wichtig, dass die Leihgabe der Künstlerin jetzt auch dort bleibe.

„Nur weil Widersprüche kommen, ist das noch kein Grund, dass wir sie jetzt weggeben“, heißt es dazu auch von Seiten des Mariendoms.

