Geiselnahme im AMS Gmunden: Ziel war "Wohnung für immer" im Gefängnis

Sein Motiv: Der bisher unbescholtene, arbeitslose und verschuldete Mann habe eine "Wohnung für immer" im Gefängnis gesucht, sagte die Staatsanwältin. Sie wird aufgrund eines entsprechenden psychiatrischen Gutachtens neben einer Strafe auch eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragen.

Als der Mann am 19. September 2024 in das AMS-Gebäude kam, habe er in seinem Rucksack drei große Küchenmesser und vier Handschellen gehabt, heißt es in der Anklage. Bei einem Infostand soll er einen Mitarbeiter bedroht und danach einen Betreuer als Geisel genommen haben. Auch eine weitere AMS-Mitarbeiterin soll er bedroht haben. Anschließend forderte er alle anderen Personen, die sich auf derselben Etage aufhielten, auf, das Gebäude zu verlassen, rief selbst die Polizei, verlangte nach der Verhandlungsgruppe und wurde wenig später festgenommen.

"Wohnung für immer" gesucht

Die Staatsanwältin beschrieb zunächst die wenig erfolgreiche Berufslaufbahn des Angeklagten. Im Juni war sein Arbeitslosengeld ruhend gestellt worden, weil er durch sein Verhalten immer wieder selbst dazu beigetragen hatte, dass aus Jobangeboten nichts wurde. Die Mietrückstände und Schulden seien immer mehr geworden, die Delogierung drohte und der Mann habe zu recherchieren begonnen, wie er zu einer "Wohnung für immer" komme, zitierte die Anklagevertreterin die Verantwortung des Angeklagten.

Mehr zum Thema Oberösterreich Prozess gegen 37-Jährigen um Geiselnahme im AMS Gmunden WELS. Nach einer Geiselnahme im AMS Gmunden im Herbst des Vorjahres steht am 6. Februar ein 37-Jähriger in Wels vor Gericht. Prozess gegen 37-Jährigen um Geiselnahme im AMS Gmunden

Er habe nachgeforscht, "welche Straftat muss ich begehen, damit ich möglichst lange ins Gefängnis komme und niemanden verletzen muss". Dabei sei er auf eine Geiselnahme gekommen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf erpresserische Entführung und Nötigung. Dafür droht eine Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren Haft. Ein Gutachten bescheinigt dem Mann Zurechnungsfähigkeit, aber auch Gefährlichkeit aufgrund einer Persönlichkeitsstörung. Die Staatsanwaltschaft will daher eine Strafe und eine Einweisung.

"Angst, die Existenz zu verlieren"

Ihr Mandant bedaure die Tat und habe mittlerweile eingesehen, einen Fehler gemacht zu haben, sagte die Verteidigerin. Er habe sich beim AMS mit einem Brief entschuldigt und werde sich umfassend geständig verantworten. Sein Motiv: "Er hatte Angst, seine Existenz zu verlieren." Der 37-Jährige selbst sagte, er wäre damals bereit gewesen, sich von der Polizei erschießen zu lassen. In seiner Einvernahme gab er sich reuig: "Das ist schon heftig, was ich da an den Tag gebracht habe." Das sei ihm heute bewusst, "ich hätte es anders lösen müssen". Es sei ihm auch klar, dass Verletzungen auch psychisch sein könnten, meinte er in Hinblick auf die Geisel. Mit der Diagnose des psychiatrischen Gutachters, der ihm eine Persönlichkeitsstörung attestiert, ist er aber nicht einverstanden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.