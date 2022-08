"Wenn das Wasser geht, dann bleibt der Schlamm. Das weiß man in Steyr seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Was bislang noch niemand kannte, war die Dimension, mit der sich diesmal alles abspielte; die Geschwindigkeit, mit der das Wasser kam; die Hartnäckigkeit, mit der es immer weiter stieg; das Ausmaß der Verwüstung, die blieb." Mit diesen Worten begann ich vor zwanzig Jahren die Reportage mit dem Titel "Der Tag, an dem das Wasser ging" über die Hochwasserkatastrophe. Steyr war von einer Flut