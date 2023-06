Gegner des geplanten Gasprojekts in Molln: "Nationalpark-Gebiet ist heilig"

Ringen um Gasförderung: ADX bohrt aus Naturschutzgründen nur im Winter. Gegner prangern Lichtverschmutzung an.

In Hinblick auf Starkregenereignisse und was den zu geringen Abstand zum Wald betrifft, werden rund um die geplante Probebohrung in Molln (Bezirk Kirchdorf) höhere Sicherheitsmaßnahmen notwendig werden. Das berichtete gestern Nachmittag Mollns Bürgermeister Andreas Rußmann (SP) den OÖN aus der nicht öffentlichen Verhandlung der Montanbehörde West – einer Abteilung des Finanzministeriums.