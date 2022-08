Zum ersten Mal seit 2016 entsteht derzeit ein neues Windrad in Oberösterreich. In Munderfing wird das 31. Windrad gebaut, das 3,45 Megawatt Leistung hat und damit den Energiebedarf von 3000 Haushalten decken kann. Dadurch erhöht sich die Leistung allein in Munderfing von 15 auf 18,45 Megawatt – das deckt den Energiebedarf von 13.000 Haushalten. Der 160 Meter hohe Turm (die Rotorblätter sind 66 Meter lang) wird derzeit aufgestellt und soll schon im September in Probebetrieb gehen.