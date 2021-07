Gegengifte halfen nicht: 24-Jähriger starb nach Schlangenbiss

Er war ein Schlangenliebhaber und galt als ausgewiesener Fachmann: Jetzt ist Dominic S. seine Leidenschaft zum tödlichen Verhängnis geworden. Der 24-Jährige starb am Donnerstag, nachdem er von seiner eigenen Giftschlange, einer europäischen Hornviper, gebissen worden war.

Am Mittwochabend dürfte dem Mann in seiner Wohnung in Enns (Bez. Linz-Land) beim Füttern ein Fehler unterlaufen sein. "Er hat das Tier aus dem Terrarium genommen und sich offenbar kurz weggedreht", sagt der Bezirkshauptmann von Linz-Land, Manfred Hageneder. In diesem Moment biss die Hornviper den Mann in den Handrücken. Seine Freundin und ein Bekannter, die sich ebenfalls in der Wohnung befanden, alarmierten die Rettung.

Video: 24-Jähriger von eigener Schlange getötet

Gegengift aus Wien geliefert

Der Zustand des 24-Jährigen verschlechterte sich aber rasch. "Er wurde vom Notarzt schon in einem sehr kritischen Allgemeinzustand zu uns gebracht", sagt die Ärztliche Direktorin im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz. Dominic S. kam direkt auf die Intensivstation. Aus dem Depot des Linzer Kepler Uniklinikums sei dem Mann sofort ein Gegengift verabreicht worden. Ein weiteres Gegengift sei aus Wien angeliefert und dem Patienten injiziert worden. Vergeblich: Nach einigen Stunden verloren die Ärzte den Kampf um sein Leben. "Bei Vergiftungen kann eine Blutgerinnungsveränderung eintreten, die zu einem Multiorganversagen führt", sagt Bräutigam. "Das ist natürlich ein sehr tragischer Fall", sagt Bezirkshauptmann Hageneder. Als begeisterter Feuerwehrmann schulte Dominic S. sogar seine Kameraden von verschiedenen Feuerwehren im Umgang mit Schlangen.

"So einen jungen Kameraden zu verlieren, tut gewaltig weh – und dann noch dazu durch so einen tragischen Unfall", sagt Alfred Stummer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Enns, bei der der 24-Jährige seit drei Jahren Mitglied war. "Er war ein sehr netter und umgänglicher Kamerad, die Betroffenheit ist groß."

Laut Helga Happ, Sachverständige für Reptilien und Gifttiere, ist die Hornviper die größte europäische Giftschlange (siehe rechts). Dass ihr Biss tödlich endet, sei aber dennoch ein "Ausnahmefall". Gerade vor der Fütterung würden die meisten Schlangenbisse passieren, weil die Tiere da besonders aggressiv sein können.

In der Wohnung fanden Polizisten auch zwei Tigerpythons. Für ihre Haltung hatte der Mann eine Genehmigung der Behörden, für die Hornviper fehlte diese Erlaubnis. "Er hätte für diese Schlange zwei Bewilligungen gebraucht", sagt Hageneder. "Eine nach der Tierhalteverordnung und, bei gefährlichen Tieren verpflichtend, auch eine nach dem Polizeistrafgesetz."

Die Schlangen wurden aus der Wohnung abtransportiert. Für sie wurde inzwischen ein neues Zuhause gefunden. (ort, mis)