Gegen Traktor geprallt: 44-Jähriger tot

Der 44-Jährige war auf der Lamprechtshausener Bundesstraße Richtung Neukirchen an der Enknach unterwegs, als ein Landwirt mit seinem Traktor von einem Waldweg einbiegen wollte. Der Bauer übersah das Motorrad. Der 44-Jährige prallte gegen den Traktor und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Das Motorrad flog von der Fahrbahn und stieß dort gegen einen Baum. Der 44-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.