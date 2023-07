Auf 33 bis 36 Grad kletterten die Höchstwerte am Dienstag, zur Freude vieler, die gerade am See oder am Meer Urlaub machen. Auch wenn die Hitze von heute auf morgen, Donnerstag, wegen heftiger Gewitter eine Pause einlegt, soll es heiß bleiben, zum Leidwesen aller, die weiter arbeiten müssen.