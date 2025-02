"Gefühl der Unsichtbarkeit ist ein großes Thema für Obdachlose"

OÖN: Obdachlosenseelsorger, wie darf man sich das vorstellen? Sind Sie auf den Straßen unterwegs oder wie und wo arbeitet man in diesem Beruf? Julian Kapeller: Ich bin zum einen in den Tageszentren unterwegs, komme dort mit den Leuten ins Gespräch und schaue einfach, was ihre Anliegen sind. Das Zweite: Ich organisiere Veranstaltungen. Im September haben wir zum Beispiel eine Wallfahrt nach Bad Ischl unternommen, mit dem Bischof Gottesdienst gefeiert, gemeinsam gegessen, ein Museum besucht. Oder