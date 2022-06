500.000 Österreicher gerieten nach und während des Zweiten Weltkriegs in alliierte Gefangenschaft. Wie es ihnen erging, das weiß Barbara Stelzl-Marx, Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung in Graz.

Kann man von "Glück" sprechen, wenn man in US-Gefangenschaft geriet?

Das Festland war vom Krieg nicht betroffen. Alleine deshalb war die Situation besser als in Europa, ganz zu schweigen von der Sowjetunion, wo es massive Kriegshandlungen gab. Die Gefangenen konnten in den USA Fortbildungen machen, hatten Freizeit. Im Verhältnis zu den anderen Staaten also: Ja, man hatte Glück! Gefangenschaft in den USA war ein "Glückslos". Viele sind wohlgenährt und mit einem Seesack voller Dinge zurückgekehrt.

Weil die US-Bevölkerung und die Soldaten zunächst nichts von NS-Gräueltaten wussten.

Das ist ein wichtiger Punkt. Nach der Befreiung der Konzentrationslager, als US-Soldaten die Verbrechen gesehen haben, die die Deutschen verbrochen hatten, hat sich das auch auf die Behandlung der Gefangenen in den USA ausgewirkt. Für viele war es eine Zäsur. Aber: Kriegsgefangenschaft per se ist eine traumatische Erfahrung, egal wie gut es einem geht, weil man sich in Gewahrsam des Feindes befindet, nicht in Freiheit ist, nicht weiß, wie lange es dauert. Viele haben die Gefangennahme als persönliche Niederlage empfunden, weil sie das Vaterland nicht mehr verteidigen konnten.

Was geschah nach der Gefangennahme?

So es die Kampfhandlungen erlaubten, wurden Daten erfasst, dann wurden die Gefangenen aus dem Gebiet, wo gekämpft wurde, weggebracht. Das ist auch in der Haager Landkriegsordnung und Genfer Konvention so geregelt, die ja auch im Zweiten Weltkrieg zur Anwendung kamen.

Wann kamen die Letzten zurück?

Die westlichen Gewahrsamsstaaten haben rasch repatriiert – 1946 war die Rückführung im Wesentlichen beendet, 1948 gänzlich. Nicht so im Osten: Der letzte Kriegsgefangenentransport traf am 23. Dezember 1956 in Österreich ein. Danach waren noch etwa 30 ehemalige Kriegsgefangene und Zivilisten in der Sowjetunion, von denen die letzten Anfang der Siebziger Jahre heimkehrten. (wm)