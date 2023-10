Gefahrenstoffeinsatz: Vier Waggons in Wels entgleist

Kurz vor 15 Uhr ging am Freitagnachmittag eine Alarmierung bei der Berufsfeuerwehr Wels ein: Auf der Westbahnstrecke waren drei Waggons eines Güterzugs vollständig und einer teilweise entgleist. Aus zwei der Kesselwagons trat eine zunächst unbekannte Flüssigkeit aus.

Sofort rückten Gefahrenstoffspezialisten zum Unfallort aus. "Im ersten Moment hat es schlecht ausgeschaut, es war aber dann doch nicht sehr schlimm", sagt Kommandant-Stellvertreter Markus Marehard von der Welser Feuerwehr, der den Einsatz geleitet hat.

Nach mehreren Begehungen unter Zuhilfenahme von Drohnen stellte sich heraus, dass es sich bei dem austretenden Stoff um Styrol handelte. Dieser sei zwar leicht entzündlich und in großen Mengen gesundheitsschädigend, so Marehard: "Aber es ist nicht so, dass alles beim ersten Funken sofort explodiert."

Eine Nacht durchgearbeitet

Relativ rasch konnten die Feuerwehrleute die Waggons abdichten, die Feinarbeiten dauerten aber die gesamte Nacht hindurch. Am Samstag wurde der Inhalt der mehrere Tonnen schweren Tanks von einer Spezialfirma in Waggons auf dem Nebengleis gepumpt. Danach begann die mühevolle Arbeit, den Bereich für den Abtransport vorzubereiten. "Die Gleisanlage ist vollkommen zerstört, wir haben bei den Reparaturarbeiten ständig die Lage überwacht", sagt Marehard.

Am Sonntag konnten die umgekippten Waggons schließlich einer nach dem anderen aufgerichtet und abtransportiert werden. Auch diese Arbeiten dauerten bis spät in die Nacht.

Die ÖBB mussten den Passagierverkehr am Freitag für einige Stunden einstellen. Regional gab es einen Schienenersatzverkehr, überregional war die Sperre gegen 17 Uhr wieder beendet. Bereits am Samstag konnte ein Großteil der Züge wieder nach Fahrplan verkehren. Der Güterverkehr sei von dem Vorfall nicht beeinträchtigt gewesen, teilte ein Sprecher der ÖBB mit.

