Gefahr von oben!

LINZ / FAISTENAU. Triebschnee in den Bergen, Nassschnee auf den Dächern: Die Lawinenlage bleibt angespannt. Ein Arbeiter wurde gestern von einer Dachlawine getötet.

Im Tennengau stürzte ein Haus ein. Bild: APA/BARBARA GINDL

Er wollte helfen – und wurde selbst zum Opfer. Ein 47-jähriger Arbeiter war gestern bereits in den frühen Morgenstunden mit drei Kollegen auf ein Dach im salzburgerischen Faistenau (Flachgau) geklettert, um es von den meterhohen Schneemassen zu befreien. Das Abschaufeln brachte die Schneedecke in Bewegung: Eine Lawine riss alle vier ungesicherten Arbeiter vom Dach. Sie stürzten sechs Meter ab.

Zwei von ihnen wurden komplett verschüttet, die beiden anderen zum Teil. Obwohl Augenzeugen sofort zu Hilfe eilten, konnte der 47-Jährige nicht mehr lebend aus den Schneemassen befreit werden. Zwei seiner Kollegen, 26 und 28 Jahre alt, wurden schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Schneedecke durchfeuchtet

Wie heikel die Lage in Salzburg ist, wo gestern erneut die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen wurde, zeigte sich gestern auch anhand zahlreicher Straßensperren. Sechs Gemeinden waren von der Außenwelt abgeschnitten, 17.000 Menschen davon betroffen.

Im Salzburger Tennengau ist in der Nacht auf Montag ein Privathaus samt Garage unter den Schneemassen zusammengebrochen. Verletzt wurde niemand.

Die Probleme, die der massive Neuschneezuwachs hervorruft, haben sich zwar nicht halbiert, dafür aber geteilt: "In höheren Lagen hat sich durch den Wind erneut viel Triebschnee gebildet, in den tieferen Lagen wurde die Schneedecke durch die milderen Temperaturen und den Regen durchfeuchtet", sagt Florian Stifter, Leiter des Lawinenwarndienstes Oberösterreich. Damit hat sie nicht nur an Gewicht, sondern auch an Gefährlichkeit zugenommen: "Grashänge können komplett abrutschen, im Tal werden sich Dachlawinen mehren. Vom alpinen Gelände ist weiterhin abzuraten", sagt Stifter.

Wetterbesserung ab heute

Die "große" Lawinengefahr, Stufe vier auf der fünfteiligen Skala, werde bis mindestens Mittwoch anhalten. Wie schwer die Schneedecke in den Tälern werden kann, zeigte sich in der Nacht auf Montag in Rosenau am Hengstpass. Dort stürzten weitere Teile einer bereits beschädigten Produktionshalle ein. Zur selben Zeit löste sich in Ebensee eine Nassschneelawine, die auf die alte B145 donnerte. Es war bereits der zweite Hangrutsch innerhalb weniger Hundert Meter auf diesem Straßenabschnitt. Über die Sperre der neuen B145 zwischen Ebensee und Bad Ischl wird heute Mittag entschieden.

Das gilt auch für die Verbindungen nach Gosau, Hallstatt und Obertraun. Denn trotz aller Querelen gibt es eine gute Nachricht: "Die Lage wird sich ab heute Nachmittag merklich entspannen", sagt Stifter. Der Niederschlag klingt ab, die Schneedecke setzt sich, im Tal bleibt diesmal länger Zeit zum Durchschnaufen. Das Wochenende dürfte zwar wechselhaft werden, große Neuschneemengen werden aber nicht erwartet. Eine erleichternde Prognose für alle Helfer.

„Der erste schöne Tag ist der gefährlichste“

Man würde am liebsten Freudenschwünge machen. Nach 14 trüben Tagen werden die dicken Wolken morgen der Sonne Platz machen. Mit ihrem Aufgang eröffnet sie einen perfekten Skitag. Auf die gute Nachricht folgt jedoch gleich die schlechte: „Der erste schöne Tag nach intensiven Schneefällen ist statistisch gesehen der mit den meisten Unfällen“, sagt Florian Stifter, Leiter des Lawinenwarndienstes Oberösterreich.

Nicht nur wegen der heiklen Verhältnisse. Die Warnstufe werde voraussichtlich sogar zurückgestuft werden. „Viele Tourengeher lassen sich vom guten Wetter verleiten. Die Situation ist aber weiterhin angespannt und lawinenkundliches Beurteilungsvermögen gefragt“, sagt Stifter. Der Triebschnee bleibe ein großes Problem.

„Es ist noch nicht ausgestanden“, sagt auch Christoph Preimesberger, Leiter der Bergrettung Oberösterreich. Er rät, sich mit Unternehmungen im freien Gelände noch in Zurückhaltung zu üben. Dann sei heuer ein „großartiger Tourenwinter“ möglich.

Absage des Garnisonsballs

Das gilt auch für Oberösterreichs Skigebiete. Während in Hinterstoder bereits alle Lifte laufen und auf der Wurzeralm zumindest Teilbetrieb möglich ist, muss man am Kasberg und am Feuerkogel noch bis mindestens morgen abwarten.

Wie sehr uns der Schnee derzeit in Atem hält, zeigt auch die Absage des Garnisonsballs in Ried im Innkreis, der am 19. Jänner hätte stattfinden sollen. Grund für die Absage: Hilfe geht vor Feiern. Das Panzergrenadierbataillon 13 ist seit Samstag im Salzkammergut im Assistenzeinsatz, um Dächer vom Schnee zu befreien. Wer bereits eine Karte erstanden hat, bekommt das Geld natürlich zurück.

Warum die Schneekanonen weiterlaufen

Es war ein seltsames Bild, das sich gestern Skifahrern und Besuchern in Hinterstoder bot: Trotz des massiven Neuschneezuwachses der vergangenen Tage liefen die Schneekanonen des Skigebiets auf Hochtouren. „Für eine lange Saison muss das sein, auch wenn es aktuell vielleicht seltsam aussieht“, sagt Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu). Der Naturschnee schmelze bei höheren Temperaturen rapide, besonders in Talnähe. Darum brauche es die Vermischung mit dem Maschinenschnee.

„Wir haben noch FIS-Rennen und wollen auch entsprechende Bedingungen für das Frühjahr schaffen.“ Es gebe noch einige „rote Bereiche“, die es zu beschneien gilt. Aber: „Wir sparen uns heuer bis zu 40 Prozent der Schneekosten.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema