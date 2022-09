Gefälschte Diplomatenpässe verkauft: Festnahmen

Zumindest elf Kunden aus Österreich und Deutschland bezahlten viel Geld für angebliche Diplomatenpässe des karibischen Inselstaats St. Kitts und Nevis. Was sie nicht wussten: Sie waren Dokumentenfälschern auf den Leim gegangen. Der Schaden soll bei mehr als 300.000 Euro liegen.

Die Staatsanwaltschaft Wels ermittelt gegen zwei mutmaßliche Betrüger, einen 47-jährigen Bosnier und einen 53-jährigen Bulgaren. Nach dem Duo war per internationalen Haftbefehl gefahndet worden. Am Dienstag wurden sie festgenommen: der Bosnier im Inland, der Bulgare in seinem Heimatland.

Der 53-Jährige dürfte in Pomorie am Schwarzen Meer in Luxus gelebt haben. Bei der Durchsuchung zweier Wohnungen, einer Yacht und zweier Autos seien etliche gefälschte Dokumente gefunden worden, berichtete die bulgarische Nachrichtenagentur. Im Fall des Bosniers wurde U-Haft beantragt, bei dem Bulgaren sei noch offen, ob er von Bulgarien nach Österreich ausgeliefert werde, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels.

Ob die Männer die Diplomatenpässe selbst gefälscht haben, sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch ob die Abnehmer der gefälschten Urkunden belangt werden, stehe noch nicht fest.