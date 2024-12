Gefälschte Abnehmspritzen: Schuldsprüche in Steyr gegen zwei Unternehmer

Eines der Unternehmen wurde ebenfalls verurteilt - zu einer bedingten Geldstrafe. Die Angeklagten sollen gefälschte Abnehmspritzen an einen Mediziner geliefert haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft legte den beiden Beschuldigten, 57 und 46 Jahre alt, Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz und fahrlässige Körperverletzung zur Last. Die beiden Unternehmer sollen die Lieferung und den Verkauf von gefälschten Medikamenten an einen Schönheitschirurgen organisiert haben. Statt Abnehmspritzen, den "Ozempic"-Pens mit dem Wirkstoff Semaglutid, bezogen sie von einem Deutschen, der keine Berechtigung für den Vertrieb von Arzneimitteln besessen habe, Injektionen mit Insulin, heißt es in der Anklageschrift. Der Mediziner, dem sie von Anfang bis Mitte September des Vorjahres 225 Pens zum Stückpreis von 205 Euro vermittelt haben sollen, gab diese an Patientinnen weiter. Drei Frauen erlitten nach Selbst-Injektionen gesundheitliche Probleme.

Das Landesgericht Steyr verurteilte die Männer zu je sechs Monaten bedingt, zudem bekamen beide eine Geldstrafe. Der Erstangeklagte muss 180 Tagessätze a vier Euro - in Summe 720 Euro - und der Zweitangeklagte 120 Tagessätze a 55 Euro - macht in Summe 6.600 Euro - zahlen. Eines der beteiligten Unternehmen wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 4.250 Euro (85 Tagessätze a 50 Euro) verurteilt. Ein Angeklagter akzeptierte das Urteil, der andere kündigte Rechtsmittel an, ebenso die Staatsanwaltschaft. Die Urteile sind somit nicht rechtskräftig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper