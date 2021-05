Gefährliches Übergewicht: Holztransporter hatte 20 Tonnen zu viel geladen

63,3 statt der zulässigen Höchstlast von 44 Tonnen hatte ein Lastwagen geladen, der kürzlich im Rahmen einer Schwerpunktation der Landesverkehrsabteilung aus dem Verkehr gezogen wurde. Er war nicht der einzige Holztransporter, der mit gefährlichem Übergewicht auf Oberösterreichs Straßen unterwegs war: Insgesamt 104 Anzeigen wurden am 18. und am 26. Mai, jeweils zwischen 2:30 Uhr und 12 Uhr, ausgestellt, teilte die Pressestelle der Polizei am Freitagmorgen mit und spricht von einem "Anzeigenhagel".

Teils wurden - im wahrsten Sinne des Wortes - schwerwiegende Überladungen festgestellt, heißt es in einer Aussendung. Sämtlichen überladenen Kraftfahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Rundholz musste an Ort und Stelle aufwendig umgeladen werden, die Bezirksverwaltungsbehörden wurden informiert.