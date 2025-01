Gefährliche „Liquids“ in E-Zigaretten im Umlauf

In geringer Menge wirkt sie berauschend, angstlösend, und ist dem in Cannabis enthaltenen „THC“ damit sehr ähnlich. Bei höherer Dosierung ist der Übergang zu lebensgefährlichen Wirkweisen fließend. Benommenheit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit können die Folge sein. Eine Überdosierung kann in Krämpfen, Atemlähmung und komatösen Zuständen enden. „Baller-Liquid“ ist eine neue synthetische Droge, die Behörden etwa in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen derzeit umtreibt.