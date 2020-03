Gefährdet das Coronavirus die Jubiläums-Befreiungsfeier?

Es ist eine der wichtigsten Gedenkveranstaltungen in Österreich 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges: Am 10. Mai werden zur Befreiungsfeier im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen Tausende Besucher erwartet. Die Staatsspitze der Republik erinnert unter dem Motto "Menschlichkeit ohne Grenzen" gemeinsam mit KZ-Überlebenden und Vertretern vieler Glaubensgemeinschaften an die Gräueltaten der Nazis.

In Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern waren rund 200.000 Menschen aus aller Welt interniert, mindestens 90.000 von ihnen starben.

Durch den Ausbruch des Coronavirus in Oberösterreich wird die Veranstaltung aber nun von manchen in Frage gestellt. Vertreter des Landes nennen die Befreiungsfeier hinter vorgehaltener Hand nun "eine Hochrisiko-Veranstaltung". Der Grund: Viele der Gäste kommen aus Italien. Hinzu kommt, dass viele der Besucher hochbetagt und damit Teil jener Bevölkerungsgruppe sind, die durch den Virus besonders gefährdet ist.

Offiziell möchte aber noch niemand über eine mögliche Absage der Befreiungsfeier sprechen.

"In Kontakt mit den Behörden"

Willi Mernyi, der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Österreich, das die alljährlichen Befreiungsfeiern organisiert, geht davon aus, dass die Veranstaltung in Mauthausen trotz des Coronavirus-Ausbruchs in Oberösterreich am 10. Mai stattfinden wird: "Wir sind in ständigem Austausch mit den Behörden." Erste Vorsichtmaßnahmen wurden aber schon ergriffen: "Wir haben mit den Hotels für unsere internationalen Gäste verlängerte Stornofristen vereinbart", sagte Mernyi am Freitag den OÖNachrichten.

