Gedenkstätte ab Sonntag mit dem Bus erreichbar

Nun wurde eine Direktverbindung mit einem Regionalbus des OÖ. Verkehrsverbundes vom Linzer Hauptbahnhof aus eingerichtet. Diesen Sonntag geht die erste Fahrt: Viermal täglich startet die Buslinie 361 vom Busterminal. Über die Goethekreuzung und den Europaplatz in Linz sowie das Memorial Gusen fahren die Busse in 36 Minuten zur neuen Haltestelle "Mauthausen KZ-Memorial". Im Vorjahr zählten die Gedenkstätten Mauthausen und Gusen insgesamt 290.000 Besucher. Die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, hofft, dass sich dieser Trend mit der Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz weiter fortsetzen wird.

Aktuell kann es aufgrund der zuletzt steigenden Corona-Fallzahlen im Bezirk Perg sein, dass Rundgänge kurzfristig storniert und Gebäude geschlossen werden müssen. Die Außenbereiche bleiben aber zugänglich, betont die Gedenkstätte.