Gedenkfeier im Schloss Hartheim mit vielen Ehrengästen

30.000 Menschen wurden im Schloss Hartheim zu Opfern der NS-Diktatur. 18.000 Psychiatriepatienten und behinderte Menschen sowie 12.000 arbeitsunfähige KZ-Häftlinge und andere Zwangsarbeiter wurden in Alkoven zwischen Mai 1940 und Dezember 1944 ermordet.

Viele Ehrengäste, darunter Angehörige und Nachkommen von Opfern, und diplomatische Vertreterinnen und Vertreter fanden sich am Sonntag, 1. Oktober, in Hartheim ein, um der Opfer zu gedenken. Nach der Begrüßung durch die Obfrau des Vereins Schloss Hartheim, Brigitte Kepplinger, sprach Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) Worte des Gedenkens: "Uns eint das Bewusstsein, dass wir eine besondere Wachsamkeit gegenüber jeder Form der Missachtung menschlicher Würde haben müssen."

Die Rede zur Gedenkfeier hielt Volker Schönwiese. Er ist seit den 1970er Jahren Aktivist der Bewegung Selbstbestimmt Leben. Schönwiese stellte in seiner Rede die Frage, "wie Gedenkkultur über das versichernde ‚Nie wieder‘ hinaus aktiv bedeutsam werden kann". Er wies auch darauf hin, dass die Situation von Menschen mit Behinderungen noch immer Verbesserungen bedarf. Bei der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, die vor 15 Jahren in Österreich in Kraft trat, gebe es noch einiges zu tun.

Im Anschluss an die Rede wurden auf dem Friedhof der Opfer Gebete von Vertretern der katholischen und der evangelischen Kirche sowie der Israelitischen Kultusgemeinde gesprochen und Kränze von diplomatischen Vertretern und Organisationen niedergelegt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Alkoven Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.