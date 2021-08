Geburtstagskarte kam per Luftballon

Dort landete am Montag die Nachricht eines Buben aus Bayern. Dieser hatte am 3. Juli mit einigen Freunden seinen sechsten Geburtstag gefeiert, anlässlich dieses Festes auch eine bunte Geburtstagskarte an einen Luftballon gehängt und diesen dann steigen lassen.

Fast auf den Tag genau einen Monat später landete die Geburtstagskarte im Innenhof der Wirtschaftskammer in Linz. "So eine Karte ist einfach eine sehr nette Idee. Und es ist schon irgendwie ein kleines Wunder, dass der Ballon trotz der Unwetter mit Hagel, Starkregen und Stürmen, die in letzter Zeit gerade über dem Gebiet zwischen Bayern und Oberösterreich, auch speziell über Linz niedergegangen sind, es so weit geschafft hat – wir sind immerhin über 150 Kilometer von jenem Ort, wo der Bub den Ballon losgelassen hat, entfernt", freuten sich WKO-Präsidentin Doris Hummer und ihre Mitarbeiter über diese ganz besondere Post.

Die bleibt natürlich auch nicht unbeantwortet: "Diese ganz besondere Karte verdient nicht nur einen besonderen Platz im Archiv, sondern auch eine Reaktion, schließlich soll der Bub wissen, was aus seiner Karte geworden ist. Und wie weit sie gekommen ist", heißt es aus der Wirtschaftskammer. Nachsatz: "Natürlich wollen wir ihm auch ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen."