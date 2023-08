Geben Sie den Ehrenamtlichen in Oberösterreich eine Stimme!

Zwei Wochen lang kann noch abgestimmt werden, dann stehen die Siegerinnen und Sieger des Ehrenamtspreises der OÖNachrichten und des Sportlandes Oberösterreich fest. Bis zum 10. September haben Sie also noch die Gelegenheit, all jenen "Dankeschön!" zu sagen, die sich Tag für Tag, und das Jahr für Jahr, für unsere Kinder und Jugend einsetzen und das Sportvereinsleben im Land erst möglich machen.

Mehr als 60.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind in einer Funktion in einem der 2500 Sportvereine des Landes tätig. Sie schenken den Kindern, Jugendlichen, Eltern und der Gesellschaft jährlich Millionen freiwillig geleisteter Stunden. Mit dem Ehrenamtspreis sagen also auch die OÖN, Tips, Life Radio und TV1, die in Zusammenarbeit mit dem Sportland Oberösterreich diesen Preis organisieren, "Dankeschön!".

In 16 Regionen können Sie für die nominierten Kandidatinnen und Kandidaten abstimmen – jeder Regionssieger erhält 1000 Euro. Außerdem erhalten auch die drei Landessieger 1000, 500 beziehungsweise 250 Euro. Die Kür der Siegerinnen und Sieger findet am 25. September statt.

3 Fragen an ... Markus Achleitner

Markus Achleitner ist VP-Landesrat für Sport und Wirtschaft

1. Wie wichtig ist das Ehrenamt für uns alle?

Es ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft und leistet einen enorm wichtigen Beitrag zur Lebensqualität. Sich für andere einzusetzen, das Miteinander zu fördern und für ein attraktives Vereinsleben zu sorgen, verlangt viel Zeit. Ich danke allen, die ihre Fähigkeiten, Talente und Energie dafür einsetzen, dass die vielfältige Vereinslandschaft bunt bleibt.

2. Was ist für Sie der große Mehrwert an einer guten Gemeinschaft?

Von vielen Seiten Unterstützung zu erhalten, das ist sowohl für Einzel- als auch für Teamsportler von großer Bedeutung, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Oberösterreichs knapp 2500 Sportvereine stehen dafür, dass diese Gemeinschaft gelebt werden kann. Gemeinsam lässt sich vieles leichter bewältigen. Das trifft auch auf Vereinsprojekte zu. Zusammen Erfolge zu feiern, aber auch füreinander da zu sein, wenn es mal nicht nach Wunsch läuft – das alles wird in den starken, ehrenamtlichen Netzwerken möglich. Es sind so viele Menschen, die mehr tun, als sie müssten.

3. Sie sind ebenfalls ehrenamtlich aktiv: als Obmann und Schlagzeuger bei der Trachtenmusikkapelle in Neukirchen bei Lambach.

Das Engagement im Musikverein ist mit jenem in einem Sportverein in vielen Bereichen gleich – es hat einen ungemein hohen Stellenwert für die Gesellschaft. Man erlebt dabei diese Gemeinschaft. Ich genieße aber auch jene Momente, wenn ich alleine zu Hause ein Musikstück übe, ebenso, wie wenn ich mich für eine Radtour oder zum Wandern entscheide – was leider selten vorkommt. Aber ich bin gerne bei den Sportvereinen.

