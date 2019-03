Geballte Information auf der Welser Energiesparmesse

WELS. 170 Vorträge auf vier Bühnen - drei Tage lang zeigt die Leitmesse von Bauen, Heizen und E-Mobilität die Trends der Zukunft auf.

Information aus erster Hand finden Messebesucher ab heute in Wels. Bild: VOLKER WEIHBOLD

WELS. Weit über 90.000 Besucher werden von heute bis Sonntag an den drei Publikumstagen der Energiesparmesse erwartet. Sanieren und modernisieren lauten die beiden Messeschwerpunkte. Das Informationsangebot ist enorm: "Die Dichte an Vorträgen ist riesengroß. Es wird auf vier Bühnen gesprochen. 170 Fachleute werden erwartet."

Ein Experte in Sachen Energieeffizienz ist Thomas Feitzlmaier von Fronius International. Der Wilheringer schildert am Sonntag in der Halle 20 (13 Uhr) den Weg zur autarken Energieversorgung. "Ich werde auch konkrete Beispiele nennen, sodass sich auch der Laie etwas vorstellen kann." Der Annahme künftiger Häuslbauer, mit Wärmepumpe und PV-Anlage das Eigenheim energieautark zu betreiben, folgt oft die Ernüchterung. Feitzlmayr klärt auf, wie man die Energie am besten einsetzt.

E-Carsharing im Wohnkonzept

Lothar Müller von Wels-Strom präsentiert auf der ORF-Bühne in Halle 1 (Sonntag, 15 Uhr) das E-Carsharing-Projektes einer Hausgemeinschaft in Vorchdorf: "Dort ist das Elektroauto ein Teil des Wohnkonzeptes. Es spart mehrere Tiefgaragenplätze."

Fragen zur Förderung des Haustraums oder des Umstiegs auf erneuerbare Energieformen beantwortet Sabrina Berndl vom Land Oberösterreich: "Beliebt bei Neubauten ist die 1,5-Prozent- Fixverzinsung für 20 Jahre. Je nach Energieeffizienz werden bis zu 55.000 Euro ausbezahlt. Bei Sanierungsdarlehen gilt folgende Regel: Je besser saniert wird, desto höher ist der Zuschuss." Wenn Kunden kein Darlehen wollen, werden Bauzuschüsse angeboten (Tagungszentrum, Halle 20, Sam., 12.30 Uhr, Son., 11.30 Uhr). (fam)

Die OÖNachrichten sind auf der Messe in den Hallen 5 und 21 vertreten. E s gibt unter anderem einen Ford Focus zu gewinnen sowie eine Reise für vier Personen ins Legoland Deutschland.

