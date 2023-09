Gaumenfreuden auf der Linzer Landstraße

"Gemma Schmankerl kosten", heißt es heute und morgen, wenn die OÖN gemeinsam mit dem Genussland auf Oberösterreichs "größte Flaniermeile für Genießer" laden. Vom Taubenmarkt bis zum Martin-Luther-Platz werden Spezialitäten aus oberösterreichischen Regionen angeboten.

Am "Food Court" am Taubenmarkt wird frisch gekocht, gebacken, gemixt und gezapft. Von Entenkeule bis hin zu Speckbroten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Gegen den Durst wird Freistädter Bier gezapft. Die Destillerie Parzmair kredenzt Gin Tonic aus dem eigenen VW-Bully.

Eine einzigartige Genuss-Flaniermeile wird auch heuer wieder die Landstraße sein. Zum Verkosten gibt es dort Trüffelsalami, Alpenkaviar, Innviertler Knödel oder Bauernkrapfen.

Der Martin-Luther-Platz ist traditionell die Heimat der Bäcker. Direkt aus dem Holzbackofen werden dort frische Brotspezialitäten angeboten. Außerdem im Angebot: Steckerlfisch aus dem Salzkammergut, herrlichen Most und Wild und Wein aus Oberösterreich

Auf dem Domplatz präsentiert der Tourismusverband Mühlviertler Hochland die kulinarischen, touristischen und kulturellen Besonderheiten der Region. Heute gibt’s ab 19.30 Uhr einen Dämmerschoppen, am Samstag "Tanz am Domplatz" bis in die Abendstunden, Musik- und Kinderprogramm.

Öffnungszeiten: Freitag, 15. September, ab 10 Uhr, Genuss am Domplatz von 11 bis 22 Uhr (verlängerte Öffnungszeiten) Samstag, 16. September, ab 10 Uhr, Genuss am Domplatz 11 bis 21 Uhr Mehr Informationen finden Sie auf genussland.at

