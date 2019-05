Gaudi zwischen Tradition und digitalen Fahrgeschäften

LINZ. Der Urfahrmarkt bietet auch bei mäßigem Wetter viel Vergnügen.

Die Kleinen freut eine Fahrt mit dem traditionellen Kettenkarussell.. Bild: Alexander Schwarzl

Die Tradition lebt seit 1817. Auch heute noch wird ein Besuch des Urfahrmarkts am nördlichen Linzer Donauufer zur Zeitreise. Die betagte Frau, die an ihrem Stand Unterhosen, Unterkleider, Strümpfe und sonstige Wäsche anbietet, ist eine Zeugin vergangen scheinender Zeiten. Sie macht trotzdem Umsatz. "Macht 150 Euro", sagt sie zu dem auch nicht mehr jungen Herrn, der soeben offenbar einen Jahresbedarf an Unterwäsche erworben hat.

Auch im östlichen Teil des Markts scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Küchengeräte, Haushaltshilfen, wahre Wundermittel bietet man dort feil. "Kennen Sie Julienne-Gemüse? Wissen Sie, wie man Zucchini zu Spaghetti macht?", zieht der Verkäufer mit dem ausgeprägten schauspielerischen Talent die Zuschauer in seinen Bann. Es zahlt sich aus. Denn ein so vielfältig verwendbarer Küchenhobel ist doch sein Geld wert.

Hochtechnologie statt Muskeln

Im Vergnügungspark weht ein anderer Wind. Die Schiffsschaukeln, die man mit Muskelkraft in Bewegung setzte, gibt es nicht mehr. Jetzt dominieren digital gesteuerte Fahrgeschäfte. Man setzt sich hinein, wird festgezurrt, und die elektronisch gesteuerte Maschine bringt die Kabinen mit den Fahrgästen zum Rotieren, schleudert sie bis zu 60 Meter hoch. Der Fahrgast kann hier nichts beeinflussen, muss sich dem Vergnügen hingeben.

Anders das Autodrom, das bietet die Möglichkeit zum Ausleben automobiler Kreativität. Mädchen lachen hier ebenso wie ältere Herren, die nach ein paar Runden in den Elektroautos im Bierzelt eine Halbe (oder mehr) trinken und feststellen: "Da schmeckt das Bier gleich doppelt so gut."

