Gasunfall in Lasberg: Vater wird angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Linz hatte im Zusammenhang mit dem Gasunfall am 26. Juli in Lasberg im Bezirk Freistadt umfassende Ermittlungen aufgenommen. Fast ein Jahr später ist der Strafantrag nun fertig. Wie die "Krone" am Donnerstag berichtet, wird der 37-jährige Vater der beiden Buben darin wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt. Einem Nachbar wird "fahrlässige schwere Körperverletzung" vorgeworfen. Wie berichtet, hat die Mutter der Kinder überlebt.

Der tragische Kohlenmonoxid-Unfall hatte seinen Ausgang am Abend des 25. Juli genommen. Nach einem Unwetter war in mehreren Häusern der Strom ausgefallen, auch der Bauernhof der Familie war betroffen. Deshalb wurde ein Notstromaggregat in Betrieb genommen. Allerdings wurde der Kellerraum nicht ausreichend durchgelüftet, sodass die giftigen Gase nicht abziehen konnten.

Als später die Mutter mit ihren beiden Kindern nach unten ging, atmeten sie das Kohlenmonoxid ein und wurden sofort bewusstlos. Sie wurden gefunden nachdem die Großmutter Alarm geschlagen hatte. Die Buben starben trotz Reanimation in einer Klinik in Graz.

Die Mutter schwebte tagelang in Lebensgefahr. Sie wurde zunächst in einem Spital in Regensburg in Bayern behandelt, danach ist sie in das Kepler Uniklinikum in Linz verlegt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Sommer die Krankengeschichte der Frau aus Bayern angefordert. Auch ein medizinisches Sachverständigen-Gutachten zum Tod der beiden Buben war in Auftrag gegeben worden.

Beim Prozess sind neun Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Vater und Nachbar drohen bis zu drei Jahre Haft.