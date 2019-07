Gastherme defekt: Polizisten retteten bewusstlose 18-Jährige aus Badezimmer

Wie sich herausstellte, befand sich die 18-Jährige seit zwei Stunden im versperrten Badezimmer und gab kein Lebenszeichen von sich.

Die Familie wohnt im zweiten Stock in einer Wohnung im Welser Stadtteil Pernau. Dort trafen die Beamten den 51-jährigen Wohnungsbesitzer und eine 38-jährige Frau an. Die beiden befürchteten einen medizinischen Vorfall und ein mögliches Problem mit der Gastherme. Dies bestätigte sich, als die Polizisten die verschlossene Badezimmertüre aufbrachen: Wie die Landespolizeidirektion am Sonntagabend berichtet, lag die 18-Jährige bewusstlos neben der Dusche auf dem Boden. Die Beamten brachten die junge Frau daraufhin sofort ins Wohnzimmer. Sie zeigte zunächst zwar keine Reaktion, atmete aber.

Während sämtliche Fenster in der Wohnung geöffnet wurden, übernahmen Rettungskräfte die Versorgung der Verletzten. Zur Erleichterung ihrer Familie, zeigte die 18-Jährige nun wieder erste Reaktionen - wenn auch nur schwache.

Ein Gassensor auf dem Rucksack eines Sanitäters bewahrheitete schließlich die Vermutung der Bewohner. Laut E-Werk Wels handelte es sich um einen Defekt der Gastherme.

Daraufhin wurden alle Personen, die sich in der Wohnung befanden, aufgefordert, nach draußen zu gehen. Der Zustand der Jugendlichen besserte sich in der Zwischenzeit weiter. Sie wurde gemeinsam mit ihrer Mutter ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.