Gasthaus angezündet: "Hatte Angst, ein Außenseiter zu sein"

Vor dem Welser Landesgericht musste sich gestern ein 21-Jähriger verantworten. Er soll im August des Vorjahres das Gasthaus seiner Eltern in Brand gesteckt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Lesen Sie auch: Bekanntes Wirtshaus bei Großbrand in Grieskirchen zerstört Der Angeklagte gestand zwar, den Brand durch eine glimmende Zigarette ausgelöst zu haben, sprach aber von einem Versehen. „Ich hab sie unabsichtlich in die Papiertonne geschnipst“, gab der 21-Jährige