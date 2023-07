Gasexplosion in Ansfelden: "Ruhe pur" nach Rückkehr in Häuser

Auch wenn einige durchaus noch ein "mulmiges Gefühl" hätten, seien doch alle "froh, dass wieder ihr normales Leben begonnen hat", beschrieb er am Samstag der APA die Stimmung.

Rund 60 Gebäude waren am Freitag freigegeben worden, 15 bleiben wegen der Gaskonzentration noch unbewohnbar. Über das Wochenende werden weiter engmaschige Messungen durchgeführt, dazu wurden weitere Sonden ins Erdreich gesetzt. Die Ergebnisse werden am Montag Grundlage für das weitere Vorgehen sein, erläuterte der Bürgermeister. Jene gesperrten Häuser befinden sich im direkten Umkreis der Tiefenbohrung, aus der Dienstagabend das Erdgas ausströmte. Liege "der Gaswert bei Null", können auch die noch 47 evakuierten Bewohner wieder in ihre Häuser, denn weiteres Erdgas ströme nicht mehr aus, "das Bohrloch ist dicht", so Partoll weiter.

In der Siedlung hat die Gemeinde inzwischen Behältnisse aufgestellt, damit das aufgetaute und nicht mehr verwendbare Gefriergut entsorgt werden kann. Nach dem Gasaustritt war knapp drei Tage der Strom dort abgeschaltet. Freindorf werde zudem über das Wochenende "intensiv bestreift", die verstärkte Präsenz der Polizei sei eine präventive Maßnahme, hieß es bei der Polizei. Bis Samstagvormittag habe es auch keine Vorfälle gegeben.

"Ihr Leben riskiert"

Derzeit überlegt der Bürgermeister, wie man sich bei den Einsatzkräften, vor allem Feuerwehr und Rotes Kreuz, bedanken könne. Diese hätten "ehrenamtlich ihr Leben riskiert", meinte er rückblickend. Auch nach der Evakuierung habe es gefährliche Situationen gegeben, etwa als vor der Abdichtung des Bohrloches nachgebohrt werden musste. Um zu verhindern, dass mit Anstellen der Maschinen eine Explosion ausgelöst werden könne, waren u. a. Tunnelgebläse der Asfinag im Einsatz. Sie hätten einen "regelrechten Sturm" erzeugt, der möglicherweise austretendes Gas sofort verwirbelt hätte, berichtete Partoll.

Bei einer Tiefenbohrung für eine Wärmepumpe für ein Wohnhaus war es Dienstagabend in rund 90 Metern Tiefe zu einem massiven Wasseraustritt gekommen. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab und die Lage galt als stabil. Plötzlich gegen 21.00 Uhr kam es in einem Haus rund 100 Meter von der Bohrung entfernt zur Explosion und es begann zu brennen. Ein Bewohner wurde von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Ursache für die Explosion war Gas, das ebenfalls aus dem Bohrloch gedrungen war und sich seinen Weg an die Oberfläche gesucht hatte. In der Nacht trat immer wieder Gas aus und begann zu brennen. 65 Häuser wurden evakuiert, die rund 150 Betroffenen in Ersatzquartieren untergebracht. Später wurde vorsorglich noch eine weitere Häuserzeile geräumt.

