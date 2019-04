Gas statt Bremse: Lenkerin (83) fuhr mit Auto gegen Kaffeehaus

PIBERBACH. Beim Kaffeetrinken wurde am Donnerstagnachmittag eine 82-jährige Frau in Piberbach (Bezirk Linz-Land) von einem Auto überrascht, das plötzlich die Fensterscheibe des Dorfladens durchstieß.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Am Steuer des Pkws saß eine 83-Jährige aus Kematen an der Krems. Die Lenkerin wollte vor dem Geschäft auf dem Dorfplatz einparken. Dabei dürfte sie die Bremse ihres automatikbetriebenen Fahrzeugs mit dem Gaspedal verwechselt haben, berichtet die Polizei am Abend.

Dann ging alles ganz schnell: Die 83-Jährige fuhr mit dem Auto über eine kleine Holzterrasse und rollte auf den Dorfladen zu. Erst die Mauer brachte den Pkw zum Stillstand, nachdem dieser bereits die Fensterscheibe des Kaffeehauses durchbrochen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt saß nur die 82-Jährige aus Piberbach in dem Laden. Sie wurde leicht verletzt.

Die Fahrtauglichkeit bei der Unfalllenkerin wird nun überprüft, heißt es von der Polizei.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema