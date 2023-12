Gas-Alarm in Welser Großbäckerei: 12 Personen ins Spital gebracht

Gas-Alarm in Wels: Zu einem Großeinsatz der Rettung kam es am Dienstagabend auf dem Betriebsgelände der Großbäckerei Resch und Frisch in der Uhlandstraße. Aus einem Kühlturm war Ammoniak ausgetreten und mehrere Mitarbeiter litten unter Vergiftungssymptomen wie Erbrechen, Augenreizungen und Atembeschwerden. Rund 40 Sanitäter des Roten Kreuzes und ein Notarztteam waren rasch zur Stelle. Insgesamt zwölf Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Gestern kam die Entwarnung: zum Glück sind alle Betroffenen schon wieder wohlauf.

"Alles lief geordnet ab"

Die Alarmierung erfolgte gegen 17 Uhr. Als die Helfer des Roten Kreuzes und der Welser Feuerwehr eintrafen, war die Betriebshalle bereits evakuiert. Feuerwehrleute setzten Messgeräte ein und wiesen den Rettungskräften sichere Plätze zu, wo die Verletzten versorgt werden konnten. „Es ist wirklich alles sehr geordnet abgelaufen“, sagt RK-Einsatzleiter Stefan Buder. Einige der Beschäftigten brauchten eine notärztliche Behandlung.

Video: Alarm in Welser Großbäckerei

Insgesamt acht Personen wurden in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert, vier Patienten wurden nach Linz in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder transportiert. „Inzwischen sind alle Mitarbeiter wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden“, teilte Daniela Strasser, Sprecherin von Resch und Frisch am Mittwoch den OÖN mit. Die meisten hätten sich nur zur Untersuchung im Spital befunden. Auf dem Betriebsgelände sei gleich nach Vorfall rasch und planmäßig reagiert worden. „Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt und die Evakuierung eingeleitet.“

Vermutlich technischer Defekt

Die Feuerwehr belüftete die Halle, bis keine gefährdenden Gaswerte mehr messbar waren. Der Einsatz war nach etwa eineinhalb Stunden beendet. Der Betrieb der Bäckerei konnte gegen Mitternacht wieder aufgenommen werden. Laut Polizei dürfte die Ursache für den Gasaustritt ein technischer Defekt gewesen sein. Ein entsprechender Bericht werde der Staatsanwaltschaft übermittelt, sagte ein Sprecher der Exekutive auf Anfrage.

