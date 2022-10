Gartenwahl: Der Sieger entführt uns in den Süden

Gärten sind wie gute, alte Freunde. Sie können trösten, beglücken, versöhnen, begeistern. "Unser Garten ist ein Ort, an dem wir viel Kraft tanken können – und zwar zu jeder Jahreszeit", sagten Peter Petermeir und Christine Zahrhuber aus Eferding.

Ihr "Mediterranes Paradies" wurde beim Abschluss der OÖN-Gartenwahl in den Promenaden Galerien Linz zum Siegergarten erklärt. 142 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben sich mit ihren grünen Perlen beworben, eine Jury unter der Leitung von Biogärtner Karl Ploberger wählte die Gewinner aus.

Auf dem zweiten Platz landete der "Schildkrötengarten" in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) von Janine und Christian Denk. Neben 250 Schildkröten gibt’s dort auch jede Menge Hochbeete mit Gemüse und Salat – und dazu noch unzählige Obstbäume. Mit den selbst gezogenen Lebensmitteln versorgt die Biologie- und Chemielehrerin ihre Familie – und natürlich die sieben Monate alte Tochter.

Max Priglinger (Biohort), Barbara Rohrhofer (OÖN-Ressortleiterin), Siegerpaar Christine Zahrhuber und Peter Petermeir, Valerie Hader (OÖN), Albert Friedl (Seca) Bild: Volker Weihbold

Gruppenfoto mit Biogärtner: Karl Ploberger, die Preisträger Sabine und Lukas Sotz sowie Gerlinde und Erich Schornsteiner mit Enkelin Luise und Thomas Arnoldner, stellvertretender Chefredakteur der OÖNachrichten (v.l.) Bild: Volker Weihbold

Dritte wurden Gerlinde und Erich Schornsteiner aus Oberneukirchen mit ihrem "Mühlviertler Rosengarten", in dem 200 verschiedene Rosen blühen. Das Paar liebt die Blumen seit vielen Jahren wegen "ihrer wunderbaren Farben, Formen und Düfte", wie Gerlinde Schornsteiner erzählt. "Und außerdem verdient meine Frau jeden Tag eine Rose", machte Erich Schornsteiner seiner Frau auf der Bühne ein zauberhaftes Kompliment. Mitgefreut hat sich auch Enkeltochter Luise, die Oma und Opa nach Linz begleitet hat. Was die 12-Jährige denn gerne im Garten der Großeltern machen würde, wollte Karl Ploberger wissen. Ihre Antwort: "Ich schau ihn einfach soooo gerne an. Und nasche am liebsten alles, was da wächst."

200.000 Klicks im Internet

Der Sonderpreis für kleine Paradiese ging an den "Vielseitigen Balkon" von Marianne Wagner am Auberg in Linz-Urfahr. Auf zehn Quadratmetern findet im Sommer das Leben draußen statt: Kaffeekränzchen, Grillereien und entspannte Lesestunden zwischen Petunien, Geranien, Liebstöckel, Schnittlauch und Zitronenmelisse gehören zu den liebsten Hobbys der Linzerin.

200.000 Mal haben die Leserinnen und Leser der OÖNachrichten für ihre liebsten Gärten abgestimmt – deshalb gibt es bei der Gartenwahl auch immer einen "Publikumsliebling". Auf dem ersten Platz in der Lesergunst landete mit exakt 13.625 Publikumsvotings das Ehepaar Sabine und Lukas Sotz aus Fraham mit ihrem Garten "Auszeit".

Die beiden haben erst vor wenigen Jahren mit dem Garteln begonnen – und können jetzt nicht mehr davon lassen. "Immer gibt’s irgendetwas zu tun", sagt Sabine Sotz, die die geernteten Früchte gerne zu Marmeladen, Tees und Sirupen verarbeitet. Heuer hat das Paar übrigens zum ersten Mal seit Jahren wieder Urlaub im Ausland gemacht. "Und wir haben einmal mehr festgestellt: Nirgends ist es so schön wie daheim im Garten." "Das kenn ich!", sagte Biogärtner Karl Ploberger, der davon erzählte, dass der Liegestuhl im Garten eines begeisterten Hobbygärtners ein fast überflüssiges Utensil sei. "Denn kaum sitzt man, sieht man schon wieder, was zu tun ist. Säen, gießen, schneiden, Wunder erleben – viel besser als liegen!"

Blumen von Bellaflora

Im Anschluss an die Preisverleihung entführte der Biogärtner in einem launigen Vortrag noch in die "schönsten Gärten" der Welt – von Cornwall in England bis zum Garten der britischen Botschaft in Paris und den karibischen Paradiesen in Guadeloupe.

Zum Abschluss durften sich die Besucher einen Blumentopf mit Chrysanthemen – gesponsert von der Firma Bellaflora – mit nach Hause nehmen. Da wird der Gartenherbst gleich noch ein bisschen schöner.