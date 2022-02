Gartenlandtour mit vollem Programm

"Dieses Jahr kann die Gartenlandtour nach zwei Jahren wieder in vollem Umfang an den Start gehen", kündigte die oö. Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger gestern gemeinsam mit Landesgärtnermeister Hannes Hofmüller und Biogärtner Karl Ploberger bei einer Pressekonferenz an. Zwei Jahre war das Programm coronabedingt nur in abgespeckter Variante möglich.

Bei der Gartenlandtour wird sich heuer alles um die Themen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft drehen. "Der Trend zum Garteln und zur Eigenversorgung hat durch die Pandemie noch mehr an Zugkraft gewonnen", sagte Langer-Weninger. Die Menschen wüssten gesunde Lebensmittel aus dem eigenen Garten oder vom Bauern ums Eck mehr denn je zu schätzen. Auch Umwelt- und Klimaschutz seien mehr in den Vordergrund gerückt. "Der Wunsch, mit dem eigenen grünen Flecken Erde etwas zum Wohl der Bienen, Insekten und Artenvielfalt insgesamt beizutragen, ist groß", so die Agrarlandesrätin. Klimafittes Pflanzen, Ernten und Genießen seien daher 2022 die wichtigsten Schlagworte für die Gartenlandtour.

Die Veranstaltung macht heuer in Vorchdorf (1. März), Ried, (7. März), St. Marienkirchen (8. März), Gramastetten (9. März) und Dietach (21. März) halt. Bei allen Terminen wird auch OÖNachrichten-Biogärtner Karl Ploberger Gartentipps geben. "Mein Ziel ist es, Freude und Lust am Garteln weiter zu heben", sagt er.

Die Pflanzen des Jahres stellte Landesgärtnermeister Hannes Hofmüller vor: "Die Strohblume Schöne Helena ist die Balkonblume des Jahres. Sie zeichnet sich durch Hitzeresistenz und ihre strahlenden Blüten aus." Zur Bienen-Pflanze 2022 wurde der Steppensalbei Marvel Rose gekürt, der über viele Jahre Freude macht, weil er winterhart ist. Die Mini-Wassermelone Lolita ist die Gemüsepflanze des Jahres. Sie ist die kleinste Wassermelone der Welt und wächst wegen der Klimaerwärmung mittlerweile auch in Österreich gut.