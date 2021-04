Gartenfest in Linz: "Kulturverein" streamte Polizei-Einsatz live im Internet

42 Minuten und 44 Sekunden, in denen nicht viel passiert, aber doch vieles aufgeklärt wird: Der Polizei-Einsatz rund um ein Gartenfest, bei dem am Samstag 90 Personen in Linz-Plesching zusammengekommen waren, wurde von den Veranstaltern live ins Internet übertragen.

Wie berichtet, waren mehrere Streifen nach einem anonymen Hinweis zu einer Gartenanlage im Norden der Stadt gefahren - und fanden dort auch ein 80 Quadratmeter großes Partyzelt vor. Auch 20 Kinder waren unter den Gästen.

Die Veranstalter rechtfertigten sich mit einer "Vereinsversammlung". Man arbeite gemeinsam an einem Gartenprojekt, bei dem "nach eigenen Wertevorstellungen und Idealen ein biologischer Garten von Hand bearbeitet und unter Einfluss der Kunst und Kultur erforscht und entwickelt wird".

Querverbindungen zu Corona-Demonstrationen

Viele Mitglieder des Vereins sind keine Unbekannten: Federführend agiert der Linzer Florian O., Organisator der Corona-Demonstrationen auf dem Linzer Hauptplatz. Dort ist auch der Steyrer Jürgen L. gern gesehener Redner. Er ist es auch, der den Einsatz 40 Minuten lang kommentiert.

Dabei schwankt die Stimmung: Während zunächst NS-Vergleiche gezogen werden und die Beamten für ihr Einschreiten heftig kritisiert werden, gibt es wenig später eine Einladung zum gemeinsamen Essen.

Die Beamten ließen sich von beiden Argumentationslinien nur wenig beeindrucken, wichen aber sachlichen Diskussionen nicht aus.

Am Ende standen 53 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen.